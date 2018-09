Verona, ex docente aiuta figli no vax con scuola “fai da te”

Condividi

Un‘insegnante in pensione si offre di aiutare i figli dei no vax. Accade a Verona dove la donna ha fatto stampare dei volantini: «alunni esclusi no vax. Insegnante in pensione dà consulenze per scuola paterna». L’ex docente si è preoccupata dopo aver letto che sono molti i bambini che rischiano l’esclusione da scuola per le leggi sui vaccini. Come scrive Laura Perina su L’Arena a pagina 17, molti genitori no vax stanno cercando di organizzare delle scuole paritarie (o paterne) alternative, previste dalla legge, per non far perdere l’anno ai bambini.