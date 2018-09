59enne veneziano beccato con 55 chili di marija: «è per uso personale»

Condividi

18:51 – Un 59enne di Portogruaro è stato arrestato perchè in possesso di oltre 50 chili di marijuana le cui piante erano state coltivate in vari campi di San Giorgio al Tagliamento. A fare la “soffiata” alle forze dell’ordine un contadino che ha trovato alcune piante nel suo campo. Dopo alcuni appostamenti, gli agenti hanno individuato l’uomo, l’hanno seguito fino ad un casolare e qui si sono trovati davanti ad un’enorme quantità di piante essiccate. Inoltre hanno trovato decine di barattoli e sacchetti contenenti marijuana già pesata e suddivisa in quantità variabile dai 5 ai 50 grammi ed etichettata per “località di produzione”.

Complessivamente c’erano 52 chili dello stupefacente oltre una 50ina di confezioni già pronte per tre chili. Sequestrata anche una discreta somma di denaro. L’uomo, incensurato, ha detto, sorridendo, di farne solo uso personale, senza voler aggiungere altro. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari. (Fonte: Ansa – 13:51)