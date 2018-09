Aereo guasto, salta rimpatrio: liberi 15 tunisini

Condividi

Un guasto al volo charter che doveva riportare in patria 15 tunisini ha portato il questore ha dare loro un semplice foglio di via intimandoli a lasciare l’Italia entro una settimana. Circa 100 poliziotti hanno accompagnato i migranti, in bus, da Torino a Fiumicino, erano impegnati nell’operazione di rimpatrio, che alla fine è saltata.

Dal sindacato di polizia nazionale emerge amarezza, anche perché gli agenti impegnati per 20 ore non vedranno riconosciuti gli straordinari. «Assistere a una siffatta débacle dell’espulsione lascia uno scoraggiante retrogusto di improvvisazione e di imbarazzante situazione grottesca – dichiara il sindacato -. Si sa che nessuno straniero ottempererà all’ordine del questore: rilasciarli, per quanto legittimo, fa venir meno lo sforzo e l’impegno dei poliziotti e rende vani i costi sopportati dallo Stato».

(Fonte: Repubblica)