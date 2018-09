Arcore, Salvini incontra Berlusconi e fa arrabbiare il M5S

Condividi

Ieri sera il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini ha incontrato l’ex premier Silvio Berlusconi nella sua villa di Arcore. Si è parlato soprattutto di Rai, dato che il voto contrario di Forza Italia ha frenato la nomina di Marcello Foa come presidente. Sul piatto però anche temi spinosi come il conflitto di interessi e la riforma della giustizia portata avanti dal ministro del Movimento 5 Stelle Alfonso Bonafede. A tal proposito crescono i mal di pancia tra i militanti e parlamentari del M5S, soprattutto tra quelli che si sono sempre definiti “antiberlusconiani” e che non vogliono che il governo faccia favori a Berlusconi su questi temi, anche se a Salvini preme che l’alleanza del centrodestra non venga, per il momento, rotta del tutto.

(Fonte: Ilgiornale)

immagine di repertorio Ph Facebook Silvio Berlusconi