Assicurazione auto e moto, diritto di rivalsa: cos’è e come evitarlo

Il diritto di rivalsa è quel diritto che tutela la compagnia di assicurazione nel caso in cui in un sinistro l’intestatario della polizza, con responsabilità, stesse in quel momento commettendo una grave infrazione del Codice della Strada, secondo quanto specificato nel contratto stipulato inizialmente. L’assicurazione, quindi, dopo aver risarcito i danni causati dal contraente si può rifare sullo stesso. Nello specifico essa può richiedere in alcuni casi tutto quanto versato o, in base ai casi, solo una parte, corrispondente a quanto si supera un importo definito a priori.

Quando si mette in pratica la rivalsa

I casi contemplati dal diritto di rivalsa nella maggior parte dei casi sono:

la guida in stato di ebbrezza o sotto uso di stupefacenti;

la guida non conforme a quanto stabilito dall’accordo, come nel caso di guida esclusiva è il trasporto di un’altra persona.

Una dichiarazione falsa o imprecisa sull’auto, sull’utilizzo del mezzo o su di sé. Visto che alcune Assicurazioni nel determinare il costo del premio annuale prendono in considerazione anche dati particolari come lo stato civile, i km percorsi, la professione etc. e quindi è importante fare dichiarazioni corrispondenti al vero.

Più rari, ma diffusi sono anche i casi in cui la rivalsa viene esercitata in caso di:

dolo del conducente,

se il mezzo è soggetto a fermo amministrativo secondo il CdS;

se il mezzo privato è impiegato dal sottoscrivente la polizza come scuola guida;

se il veicolo viene sorpreso in gare o competizioni sportive,

se il mezzo alimentato a metano o GPL provoca danni ed è in un’area a cui esso è proibito l’accesso.

Come si evita la rivalsa dell’assicurazione?

Quando si sottoscrive una polizza RC Auto o Moto l’intestatario può scegliere se aggiungere alla propria polizza anche una copertura accessoria proprio relativa alla rivalsa dell’assicurazione. Sul contratto, quindi, in questo caso viene riportato che la compagnia non richiederà all’assicurato di coprire i danni (totali o parziali) da essa saldati. Se vuoi assicurare la tua auto senza correre il rischio che l’assicurazione possa avanzare il diritto di rivalsa, scegli ConTe.it e stipula una polizza con la Rinuncia alla Rivalsa.

In alternativa l’unica soluzione è fare in modo di non mettersi mai alla guida contravvenendo alle indicazioni riportate sul contratto di assicurazione, nemmeno se si tratta di fare un tratto di strada breve e per nessun motivo: la legge, infatti, non fa eccezioni. Se per alcune situazioni la rivalsa è parziale, nel caso della compagnia indicata è totale sia per chi provoca danni in stato di ebbrezza e sia per chi guida in modo non conforme a quanto scritto sul contratto assicurativo.

Perché attivare la clausola della rivalsa

Quando si stipula un contratto di copertura assicurativa per il proprio mezzo è importante leggere bene quali sono i casi indicati per cui la compagnia può rifarsi sul sottoscrivente. In questo modo l’assicurato può valutare oggettivamente se può accadergli di essere fuori regola con quelle indicazioni. Molto spesso, visto che il costo è del 2% o poco meno, la clausola può essere conveniente, anche perché si tratta comunque di una tutela in più per l’assicurato.

