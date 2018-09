Brexit, sindaco Londra: «danneggia gli inglesi, serve nuovo referendum»

Condividi

L’accordo tra Regno Unito e Unione europea sulla Brexit deve essere sottoposto a un «voto pubblico», concedendo ai cittadini di Sua Maestà di scegliere tra un piano d’uscita dannoso e ancora non chiaro e «l’opzione di restare nell’Ue». La richiesta arriva dal sindaco di Londra, Sadiq Khan, che in un’intervista all’emittente BBC ha preso di mira la premier Theresa May: «non ha il mandato per giocare d’azzardo così palesemente con l’economia britannica e la vita della gente».

In un articolo pubblicato su The Observer, il primo cittadino londinese ha affermato che i possibili scenari sono due, entrambi «incredibilmente rischiosi»: o un cattivo accordo per il Regno Unito oppure nessun accordo. «I cittadini – scrive Khan – non hanno votato per uscire dall’Ue e diventare più poveri, vedere le loro aziende soffrire, avere i reparti del Servizio sanitario nazionale a corto di personale». Pertanto, la decisione finale dovrebbe passare da un nuovo e definitivo referendum.

(Ph. Sadiq Khan / Facebook)