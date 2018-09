Coca Cola, la nuova bibita sarà alla marijuana?

Condividi

Secondo indiscrezioni non ancora confermate nè smentite, Coca Cola e Aurora Cannabis, una delle più grandi società canadesi attive nel settore della marijuana, potrebbero essere vicine ad un accordo. Lo scopo sarebbe quello di creare una nuova bevanda infusa con CBD, uno degli oltre 60 cannabinoidi che possono essere estratti dalla pianta di cannabis. Va specificato che il CBD non è psicoattivo come il THC, principio attivo più famoso. A seguito di questa indiscrezione il titolo Aurora Cannabis ha beneficiato di rialzi superiori ai 15 punti percentuali in Borsa.

Fonte: money.it