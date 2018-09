Corona in una rissa, mea culpa sui social: «non succederà più»

Condividi

Fabrizio Corona di nuovo nei guai. L’ex re dei paparazzi, in libertà provvisoria, sarebbe stato coinvolto in una rissa mentre si trovava a cena. Un cliente del ristorante avrebbe cominciato ad offendere il figlio Carlos e l’ex moglie Nina Moric e Corona avrebbe perso il controllo.

«Succede che fai qualche cavolata perché non riesci a controllare quei demoni che hai dentro e che cerchi di tenere nascosti. Mi dispiace, non succederà più», promette Corona durante un video postato su Instagram e intitolato “mea culpa”. Poi ricorda il periodo in carcere: «è difficile da spiegare quello che si prova durante quasi sei anni totali di detenzione. Soprattutto le persone forti, quelle che hanno sofferto dentro e non hanno voluto mostrare le loro debolezze si portano dentro un bagaglio che neanche il migliore degli psichiatri potrà capire. Devo cercare ancora di imparare un po’ di cose ma ci metto il cuore per me ma soprattutto per mio figlio».