Lonigo (Vi), 60enne muore schiacciato da trattore

Condividi

Linkedin email

18:10 – Tragedia durante la vendemmia in un vigneto a Lonigo, in provincia di Vicenza. Un uomo di 60 anni residente a San Bonifacio è caduto dal trattore ed è stato travolto dal mezzo stesso. A dare l’allarme una delle figlie che si è accorta del trattore finito contro un ostacolo fisso, e le cui ruote continuavano a girare, tanto da aver scavato un solco nella terra. Nonostante i soccorsi tempestivi per l’uomo non c’è stato nulla da fare, le cause dell’incidente sono al vaglio dello Spisal e dei Carabinieri. (Fonte: Ansa – 17:10)