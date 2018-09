Migranti, Dalai Lama: «devono tornare nei loro Paesi» [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

Scalpore per le parole pronunciate dal Dalai Lama ad una conferenza in Svezia a Malmö, la città con la maggior percentuale di immigrati tra la popolazione. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Independent, la massima autorità buddhista nonché Premio Nobel per la Pace ha detto: «è responsabilità morale aiutare i migranti che sono davvero in pericolo di vita. Vanno accolti, aiutati ed educati ma alla fine dovrebbero tornare ai loro Paesi d’origine per contribuire a svilupparli e per ricostruirli. L’Europa appartiene agli europei».