Moglie si rifiuta di fare sesso, marito uccide figlio per ripicca

Ha ucciso il figlio di 6 mesi per ripicca, senza pietà perchè la moglie di era rifiutata di fare sesso con lui. Queste terribile vicenda arriva dal comune di Luziania, in Brasile. Jennifer, 20 anni, aveva detto no alle pretese del 25enne Maycon Salustiano Silva di avere un rapporto sessuale. I due hanno cominciato a litigare in maniera accesa fino a quando lui ha afferrato la pistola e ha ucciso con un colpo il figlio che dormiva nella culla. Secondo quanto riporta il Sun, i due hanno fornito alla polizia due versioni discordanti: la donna dice che il marito avrebbe perso la testa dopo il suo rifiuto mentre l’uomo afferma di aver fumato troppa marijuana e bevuto troppo e di non ricordare nulla di quello che è successo.