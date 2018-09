Mondiali Ciclismo, Vicenza rischia: dov’è la “filiera” leghista?

Condividi

Mondiali del Ciclismo 2020, Veneto vittima di Roma – e di se stesso. Con Vicenza a rimetterci più di ogni altro. Il 25 settembre la federazione internazionale, l’Uci, deciderà se confermare la settimana iridata (costo: 17 milioni di euro, recuperabili da sponsor e diritti televisivi) al capoluogo berico, che con il comitato promotore di Claudio Pasqualin, Moreno Nicoletti e Sandro Belluscio ha lavorato a un corposo progetto fin dal 2013, conquistando la designazione a Bergen (Norvegia) l’anno scorso, oppure se preferire la Svizzera, Cantone Vallese. Nel qual caso, epicentro sarebbe la città di Aigle. Che casualmente è anche la sede Uci.

Del resto, la candidatura elvetica è spuntata all’ultimo momento, a fine agosto di quest’anno tramite notizie ufficiose di stampa, che hanno parlato di una proposta corredata da fideiussione da 5,9 milioni di euro. Peccato che tale proposta non risulti ufficializzata da nessuna parte. Ma l’indiscrezione non è stata smentita, neppure nella cifra, il cui ammontare è, sempre per fatalità, di 400 mila euro superiore ai 5,5 milioni richiesti invece agli italiani. Che strano, eh?

Ma le stranezze non finiscono qui. Il 3 settembre scorso il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il leghista Massimo Giorgetti, scriveva una lettera al presidente della federazione italiana, Renato Di Rocco, comunicandogli che il nuovo governo gialloverde metteva sul piatto 3,5 milioni per finanziare l’evento, ma per i restanti 2 a intervenire dovranno essere gli enti locali. Ovvero, più che il Comune di Vicenza (come tutti i Comuni, con poche risorse), Giorgetti chiama in causa in pratica la Regione Veneto, guidata dal suo compagno di partito Luca Zaia.

Posto che per formare l’esecutivo legastellato ci sono voluti due mesi, e che in mezzo c’è stato pure la vacanziera pausa di agosto, il governo ha reperito in tempi record fondi che i predecessori di centrosinistra non erano riusciti a trovare. O meglio, come pensano i maliziosi, non hanno voluto trovare. Mentre infatti nel 2017 Matteo Renzi lasciò dietro di sè un finanziamento straordinario di Stato da 1,5 milioni, con garanzia di ben 97 milioni, alla Federazione Italiana del Golf (attività decisamente più elitaria e meno popolare, in Italia, della bicicletta), e mentre il suo braccio destro Luca Lotti, da ministro dello sport, forse per la polemica Veneto-Roma sul referendum per l’autonomia, o forse solo per mettere in difficoltà la Lega e Zaia, sui Mondiali del Ciclismo non si era proprio mosso (corre addirittura voce desiderasse spostarlo in Emilia…), i “barbari” a Palazzo Chigi qualcosa hanno mosso, e hanno messo, prelevando dalle disponibilità («allo stato» attuale, scrive Giorgetti), nel fondo per lo sport. Resta comunque parecchio strana l’indifferenza di prima, se confrontata con l’accelerazione di adesso.

Che tuttavia contiene un’altra anomalia, altrettanto e tutta politica. Quando venne quasi sotto la Basilica Palladiana a dar sostegno elettorale al futuro neo-sindaco di centrodestra Francesco Rucco, il leader leghista Matteo Salvini rassicurò i vicentini sui mondiali ciclistici. Zaia in più occasioni, e anche di recente, ha ripetuto il suo (ovvio) appoggio. L’opposizione di centrosinistra, in città con i civici legati a Giacomo Possamai (Pd) e in Regione con il dem Fracasso, si unisce al supporto (silenzio, invece, dal Movimento 5 Stelle, impelagato nello scontro interno sull’autonomia…). Eppure, la trasversalità non sembra bastare, per svegliare una Vicenza (ma anche tutti gli altri capoluoghi coinvolti) che sembra assopita e rassegnata. Pubblicamente zitte le associazioni di categorie, in genere ultra-sensibili a ogni possibile indotto economico (a cui i promotori sono stati attenti, nell’elaborare il dossier della candidatura, chiamando in causa i siti Unesco disseminati lungo i percorsi, senza contare il semplice effetto-spot dell’impatto mediatico su scala planetaria).

Ma ancor più grave é la dimostrazione di inadeguatezza della cosiddetta “filiera” che da Roma, passando per il Veneto e finendo a Vicenza, vede governanti e amministratori tutti dalla stessa parte politica, e in particolare, oltre a Salvini, Giorgetti e Zaia esponenti dello stesso partito. Questi ultimi si sono incontrati l’11 settembre nella Cpitale, per parlare anzitutto dei Mondiali di sci, e ne è uscito un non meglio precisato impegno a portare a casa il risultato. Ciò nonostante, dei 2 milioni di euro mancanti sul ciclismo, che vengano dallo Stato o dalla Regione, a tutt’oggi non si annusa neppure l’odore, e mancano solo otto giorni al verdetto. per la cronaca, finora Zaia ha fornito un concreto aiuto nella fase progettuale, erogando 50 mila euro che assommati ai 150 mila privati del comitato promotore, hanno reso possibile (e vincente, almeno fino a poche settimane fa, rispetto alle rivali olandesi Drenthe e Groningen) la candidatura Vicenza.

E infine: Di Rocco, oltre a presiedere la federazione italiana, è anche vicepresidente dell’Uci. Non potrebbe fare lui maggiore chiarezza sulla discutibile trasparenza degli svizzeri? Strano, tutto molto strano, questo mondiali a due ruote che Vicenza rischia di vedersi scippare all’ultimo giro.

(ph: facebook Luca Zaia)