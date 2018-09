Pop star si fidanzano, licenziati: «dovevano restare single per contratto»

Condividi

Si chiamano HyunA ed E’ Dawn. In Italia questi nomi diranno poco, ma in Corea del Sud sono delle superstar della musica K-pop. I due “idol” del Sol Levante – 26 anni lei, 24 lui – dopo aver tenuto nascosto per un paio d’anni il loro amore, hanno deciso di rivelare la relazione ai fan. «Se avessi continuato a nascondere la mia storia con E’ Dawn – ha spiegato HiunA – non avrei più potuto guardare negli occhi il pubblico quando mi esibisco».

Lieto fine? Nemmeno per idea: molti fan non hanno apprezzato, sentendosi traditi dai due, e la casa discografica Cube Entertainment ha deciso di licenziarli entrambi. I due innamorati, infatti, non avevano mai parlato del fatto con i produttori, nonostante avessero firmato un contratto che imponeva di restare single. I due giovani idol erano a conoscenza della clausola, che vietava espressamente ogni rapporto sentimentale tra le star.

