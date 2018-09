Thailandia, truffa indelebile: tatuava frasi sconce e parolacce a turisti

Condividi

Gli chiedevano scritte sacre della cultura Thai, lui invece tatuava frasi sconce, parolacce e, in alcuni casi, “involtini primavera”, “pollo fritto” e addirittura il nome di un ristorante take away locale. Un tatuatore thailandese ha approfittato del fatto che i turisti occidentali non conoscessero la lingua e si è beffato di loro. La truffa indelebile è uscita allo scoperto quando una delle vittime ha pubblicato su Facebook le immagini del suo nuovo tatuaggio. La Thailandia vanta una cultura millenaria nell’arte dei tatuaggi sacri e questa tradizione è diventata una vera e propria moda per i turisti che la visitano.

Ph: By Sorasak2008 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36528230