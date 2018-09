Verona, sede imbrattata: Arcigay lancia concorso “Copri la svastika”

Condividi

Si intitola “Copri la Svastika” il concorso creativo lanciato da Arcigay Verona Pianeta Milk per coprire una piccola ma ben visibile “svastica” fatta da ignoti sulla porta d’ingresso della sede dell’associazione di Borgo Roma una decina di giorni fa. Non si tratta del primo episodio, già in passato, presso la stessa sede erano stati recapitati volantini con messaggi intimidatori e insulti e adesivi di gruppi di estrema destra. L’autore del gesto ha prima rimosso la targa con il logo dell’associazione e poi imbrattato la porta con l’odioso simbolo nazista.

Dopo un dibattito interno su che fare della svastica nera – segnalata alla Digos -, soci, attivisti e volontari hanno pensato di lanciare il concorso creativo antifascista. Arcigay Verona pertanto «invita creativi e designer, nello stile che desiderano; grafico, fotografico, disegnato/dipinto, collage o altro a realizzare opere e lavori da inviare via mail, purché realizzati in uno spazio di 16×16 cm».