«Vicenza, mancano risposte concrete. Ma avanti con Rucco»

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Marco Lunardi, consigliere comunale eletto nella lista Rucco sindaco

Marco Lunardi deluso? Si, ma non dal sindaco Rucco. La delusione deriva dal fatto che, purtroppo, non si riesce a dare risposte alle esigenze ed alle aspettative dei cittadini in tempi rapidi. Ciò però è dovuto ai paletti della burocrazia, ai suoi laccioli, alle leggi e leggine del nostro Paese, troppo ingessato. Dal giorno dopo l’insediamento, infatti, stiamo lavorando, ad esempio, per installare alcuni cartelli stradali e creare un senso unico in uno dei nostri quartieri, ma purtroppo tutto è rallentato da queste leggi e leggine che certo non aiutano la buona volontà dell’amministratore, anzi talvolta la ostacolano. Per di più il Sindaco, appena dopo l’elezione, ha dovuto affrontare tutta una serie di problematiche di carattere emergenziale, senza considerare i buchi di bilancio ereditati dalla precedente amministrazione.

Di questo si sono deluso e me ne dispiaccio, bisogna però continuare nella direzione intrapresa perché dobbiamo dare risposte precise e concrete alla nostra cittadinanza. E questa finalità, personalmente, cercherò di portarla a termine nel prossimo quinquennio assieme a Francesco Rucco e agli amici della lista in cui sono stato eletto, come peraltro ribadito già sabato scorso all’assemblea di Idea Vicenza, ovviamente confrontandosi costruttivamente con il resto della coalizione. Assicuro, pertanto, che non è mia volontà di “traslocare” né in Fratelli d’Italia né in altri partiti o in un fantasioso gruppo misto.

Marco Lunardi

consigliere comunale Lista RuccoSindaco