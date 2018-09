World Bank, lo studio: fare business in Ruanda è più facile che in Italia

Condividi

E’ uscito il rapporto “Doing Business 2018” della World Bank che analizza 190 Stati facendo una classifica su dove è più facile fare business. Al primo posto troviamo la Nuova Zelanda con un punteggio di 86,55, al secondo Singapore con 84,57 mentre al terzo la Danimarca con 84,6. Per trovare l’Italia dobbiamo scendere al 46esimo posto con un punteggio di 72,70.

Se alcune posizioni non stupiscono come il Regno Unito al sesto posto, la Svezia al decimo e la Germania al ventesimo, non si può dire lo stesso per altri Paesi che precedono il nostro nella classifica: il Kosovo si posiziona in 40esima posizione, seguito dal Ruanda e dalla Moldavia.

Come si osserva nel rapporto, «la ricchezza non garantisce che si occupino i primi posti della graduatoria. Molte economie ad alto reddito hanno ancora ampio margine di miglioramento a patto che snelliscano la burocrazia, rafforzino le istituzioni e basino leggi e regolamenti sulle buone prassi internazionali».