Arresto cardiaco durante parto, mamma e bimbo salvati da pacemaker

16:00 – Stava per partorire quando è stata colpita da un attacco cardiaco ma, grazie alla prontezza dei medici dell’ospedale di Cittadella (Padova), mamma e bimbo si sono salvati e stanno benissimo. Katia si è recata in pronto soccorso in imminente travaglio e in uno stato di pesante malessere. I medici si sono subito accorti che qualcosa non andava: la donna aveva avuto un blocco atrioventricolare completo con frequenza dei battiti sotto i 30 al minuto. Il caso è stato discusso tra cardiologi, ginecologi, anestesisti e radiologi, con la decisione di applicare un pacemaker definitivo alla mamma. Durante l’intervento l’èquipe ha costantemente monitorato il bambino, tutti pronti a farlo nascere in caso di segni di sofferenza. Mamma e bambino sono stati protetti con barriere contro la diffusione dei raggi X, per prevenire eventuali danni da radiazioni. Alla donna è stato quindi applicato un pacemaker bicamerale, senza alcun problema per il piccolo Alessandro che è nato con cesareo 12 ore dopo.

«La situazione era estremamente pericolosa – ha commentato Roberto Verlato, direttore dell’Uoc di Cardiologia dell’Alta Padovana -: in caso di ipotensione la mamma avrebbe dovuto essere messa in Ecmo, la macchina cuore-polmoni, impensabile un contropulsatore in gravidanza. In caso di asistolia improvvisa avremmo fatto nascere il bambino ma la mamma poteva entrare in pericolo di vita. Non avrebbe potuto sopravvivere a un taglio cesareo senza un ritmo cardiaco valido e stabile, neppure l’anestesia sarebbe stata possibile. L’intervento in queste condizioni, con l’utero che solleva completamente il diaframma, con le contrazioni in atto, con il ritmo cardiaco completamente instabile per ritmo idioventricolare irregolare è stato molto difficile. Fortunatamente intorno a me tutti erano tranquilli e Katia aveva una grande fiducia in quello che stavamo facendo. Non si è mai lamentata anche se la sedazione dell’anestesista è stata blanda per non aggravare ulteriormente la bradicardia e non rischiare problemi respiratori. Così questa è stata una gran bella storia a lieto fine». (Fonte: Ansa – 14:44)