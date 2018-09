Autonomia contagiosa: dopo il Veneto la vogliono altre 7 Regioni

Condividi

15:20 – Continua a crescere la lista delle Regioni che chiedono maggiore autonomia allo stato centrale. Dopo che, con il referendum del 22 ottobre 2017, il Veneto ha fatto da apripista, negli ultimi 11 mesi al Ministero per gli Affari Regionali sono arrivate richieste di autonomia da altre 7 regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Marche e Umbria (in forma congiunta) e Piemonte. Lo ha reso noto il ministro per gli Affari Regionali, Erika Stefani, in audizione presso le Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, segnalando che «le prime tre regioni hanno già formalizzato l’avvio di un percorso dell’ultima legislatura, percorso che ha portato alla firma di accordi preliminari (le cosiddette pre-intese) con il governo uscente. Quel lavoro ha riguardato 5 materie e non è passato al vaglio del Ministero dell’Economia».

Il ministro Stefani ha poi sottolineato che il percorso procedurale «è lo stesso per tutte le Regioni richiedenti e questo deve indurre un’omogeneità metodologica. Viceversa, i contenuti delle intese possono essere – e verosimilmente saranno – diversi, secondo le richieste di autonomia avanzate». Inoltre, la legge che attribuirà le competenze alle regioni non prevede «alcun aggravio della finanza pubblica: tutto sarà declinato in base al costo storico dello Stato regionalizzato per le materie trasferite». (Fonte: Ansa)