Ballare sott’acqua, a Padova la discoteca più profonda del mondo [VIDEO]

Svelata la “secret location” scelta in Italia per il Desperados Deep House Party. La famosa marca di birra con tequila, del gruppo Heineken, ha mantenuto per mesi nel riserbo più totale il luogo in cui avrebbe preso vita la discoteca più profonda al mondo, premio al concorso internazionale che ha visto arrivare a Venezia ragazzi da tutta Europa. Solo sabato 15 settembre, a sorpresa, i vincitori sono stati condotti ad Y-40 The Deep Joy, a Montegrotto, per l’evento organizzato da Elrow, il popolarissimo party team di Barcellona, in contemporanea con le feste di Ibiza, Malta e Lima.

Una volta raggiunta la piscina più profonda del mondo, gli invitati hanno indossato i caschi Sea Trek che consentono di respirare sott’acqua e sono scesi nella pista da ballo allestita per l’occasione a -5 metri di profondità tra coreografie di apneisti e subacquei danzanti, luci stroboscopiche, effetti speciali, trucchi fluorescenti e ovviamente musica non stop. La line up musicale della serata ha visto alternarsi Artwork, George Privatti & Mario Biani e la più attesa di tutti, Peggy Gou, la pop star dell’house music berlinese di origine coreana che sta facendo impazzire l’intero mondo dance e che, al termine della sua performance, ha chiesto di scendere in acqua a ballare con i ragazzi e i performer.

Circa 400 gli invitati alla festa, dei quali 100 gli italiani che, in un battage web di qualche giorno, sono riusciti ad aggiudicarsi i biglietti per entrare al party nella hall di Y-40, dove ballare e divertirsi assistendo allo show acquatico dal tunnel a -5 metri che attraversa la piscina e dalle finestre intorno. Tra questi, molti i blogger e web influencer che hanno scritto del “world’s deepest dancefloor”. Emanuele Boaretto, ideatore e progettista di Y-40: «in questa serata, alla quale da circa un anno il team di Jack Morton Worldwide lavora gomito a gomito con quello di Y-40, è stato segnato un altro record per la nostra piscina, una nuova occasione per vedere il nome di Montegrotto Terme ripreso da media e giovani di tutto il mondo, un nuovo punto di merito per il nostro territorio, reso sempre più evidente ogni qual volta i ragazzi entrando in acqua termale ci hanno regalato le loro espressioni di stupore per la temperatura così calda e la sensazione così piacevole».