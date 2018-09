Bimbo immunodepresso, 3 compagni non vaccinati spostati di classe

Condividi

11:21 – Tre bambini di prima elementare non vaccinati di Mogliano Veneto (Treviso), sono stati trasferiti di sezione per far posto a un loro coetaneo immunodepresso e quindi a rischio. La decisione – riferisce oggi Il Gazzettino – ha destato polemiche e proteste da parte dei genitori dei tre bambini non in regola con le vaccinazioni.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’assessore regionale veneto alla Sanità Luca Coletto che ha rilevato come «la fluttuazione di alunni è una nostra intuizione che risale ancora a due anni fa». Di fatto nella scuola ci saranno comunque bambini non vaccinati, ma la richiesta fatta dai genitori dello studente immunodepresso era che non ce ne fossero nella stessa classe, dove è più facile il contatto fisico. (Fonte: Ansa)