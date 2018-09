Calenda: «Pd merita estinzione. Segretario ideale? Uno psichiatra»

Condividi

Un Carlo Calenda furioso quello intervenuto a Radio Capital durante la trasmissione Circo Massimo. A fare infuriare così l’ex ministro dello Sviluppo economico è la cena saltata con Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Marco Minniti, che era stata decisa per provare a riorganizzare il Partito Democratico.

«Merita l’estinzione. Quello che importa a loro è il congresso. Sta diventando un posto in cui l’unico segretario che si dovrebbe candidare è il presidente dell’associazione di psichiatria – ha detto Calenda -. Sono convinto che alle prossime europee il PD non ci debba essere, serve un fronte repubblicano che spazzi via un partito che ha come unico obiettivo quello di spartirsi una torta sempre più piccola tra dirigenti che sono usurati».

Poi su Twitter ha scritto: «ho convocato la cena sul social network perchè al telefono non avrei neanche ricevuto una risposta. Per me l’unico prossimo passo è portare a cena i miei figli. Pizza, Chinotto e insalata (per me). E archiviamo così la cena delle beffe».