Una donna 30enne tedesca, detenuta nel carcere romano di Rebibbia, ha gettato i due figli di 4 mesi e 2 anni da due rampe di scale. Il più piccolo è morto per le ferite riportate mentre l’altro si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Bambino Gesù. Il fatto è accaduto nella sezione nido del carcere, dove sono ospitati bimbi fino ai 3 anni. La donna si trova in prigione per reati legati alla droga.

Fonte: Tgcom24