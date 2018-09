Ex calciatore Juve: «se vivessi in Italia mi vergognerei di Salvini»

Condividi

Lilian Thuram, ex campione del calcio francese che ha militato anche in Parma, Juventus e Barcellona, in un’intervista a Famiglia Cristiana ha dichiarato: «troverei vergognoso vedere il mio paese rappresentato da un simile personaggio come Matteo Salvini». Thuram, da tempo impegnato per combattere discriminazione e razzismo con una fondazione che parte dall’educazione dei bambini, si dice preoccupato per la situazione venutasi a creare in Europa.

«Tante persone di pelle bianca non si stanno rendendo conto quanto può essere pericolosa l’ascesa dell’estrema destra in Europa. Il primo atto del razzismo è dire che la presenza di certe persone non è legittima. Il razzismo nasce anche da queste chiusure (delle frontiere, ndr), dalla volontà di non condividere le ricchezze del mondo. Molti ritengono giusto e danno per scontato che ci siano Paesi poveri. Chi oggi dice che in Europa si sta male non ha una vera visione del mondo».

Ph: By Lefalher – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18748692