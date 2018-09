Gay aggrediti, autori incriminati per 3 reati e aggravante Mancino

Condividi

Gli autori dell’aggressione omofoba ai danni di una coppia di Grezzana, nel Veronese, verranno incriminati per tre reati con l’aggravante della legge Mancino. Come riporta il Corriere di Verona a pagina 6, carabinieri e magistratura, sono impegnati per individuare i responsabili, che verranno perseguiti per tentato incendio, minacce aggravate e danneggiamento.

«Inoltre – dichiara il procuratore Angela Barbaglio – contestiamo l’aggravante prevista dalla legge Mancino, che stabilisce pene più gravi per ogni tipo di discriminazione, non solo quelle politiche e razziali, ma anche quelle sessuali come in questo caso». Al momento, secondo fonti del Tribunale, non ci sarebbe ancora alcun nome iscritto sul registro degli indagati.

(Ph. Mediaset)