Non solo vaccini: Burioni nella bufera per le «donne brutte»

Il virologo Roberto Burioni è abituato agli scontri e alle polemiche. Se solitamente ruotano attorno al tema dei vaccini, questa volta ad essere sotto accusa è un tweet del medico che riguarda un altro argomento. «Quando in giro vedo una donna brutta la guardo sempre con attenzione – scrive Burioni -. Nel 99,9% dei casi mi rendo conto che se si curasse, se dimagrisse e via dicendo non diventerebbe bella, ma certo di aspetto non sgradevole. Una volta che si è non sgradevoli la partita è aperta. Fidatevi».

Apriti cielo. Anche i suoi sostenitori più accaniti questa volta hanno puntato il dito contro il medico. Accusato di sessismo, Burioni si è visto costretto a chiedere scusa a chiunque si sia sentito offeso dalle sue parole. Per poi replicare: «una ragazza scrive lamentandosi perché le brutte non trovano l’amore. Io le rispondo dicendo che le brutte (e i brutti) sostanzialmente non esistono. Parte un casino che mi insegna 1) a parlare solo di vaccini 2) a non temere solo gli antivaccinisti».

