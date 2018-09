Olimpiadi, Giorgetti: «ok a Veneto-Lombardia ma oneri sono loro»

Condividi

Linkedin email

16:13 – Il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, durante una comunicazione alla commissione Istruzione del Senato ha commentato la situazione di stallo delle Olimpiadi 2026. «Ritengo che una cosa così importante come la candidatura olimpica deve prevedere uno spirito di condivisione che non ho rintracciato tra le tre città. Per questo il governo non ritiene che una candidatura così come formulata possa avere ulteriore corso. Questo tipo di proposta non ha sostegno del governo, è morta».

«Ovviamente giudico negativamente questa situazione – ha proseguito il sottosegretario -. A lungo, fino a ieri, è stata discussa la proposta della candidatura condivisa. Sono stati approfonditi vari aspetti, cercando un minimo comune denominatore tra le tre città proponenti. L’obiettivo era duplice: avere un’unica gestione evento a livello nazionale presso Presidenza del consiglio, che gestiva si soldi, e avere una partecipazione paritetica tra le tre candidate senza che nessuna prevalesse. Su questo si è innescato un dibattito che non ha portato a soluzione».

Nel frattempo i presidenti Zaia e Fontana sono intervenuti per proporre di andare avanti solo con la candidatura di Veneto e Lombardia. Ecco la reazione di Giorgetti: «se vogliono andare insieme, se ne faranno carico loro anche in termini di oneri. In caso di candidatura tridente il Governo avrebbe messo le garanzie, in questo caso non ci saranno ma dovranno fornirle loro. Se poi anche Torino volesse… deciderà il Coni». A proposito di Coni, il presidente Giovanni Malagò incontrerà Giorgetti a Palazzo Chigi oggi alle 18 proprio per discutere della situazione venutasi a creare. (Fonte: Ansa – 15:13)

Ph: Facebook Giancarlo Giorgetti Pagina Fan