Salvini: «masturbarsi in pubblico non è più reato, grazie Pd»

Condividi

Linkedin email

12:04 – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta un fatto avvenuto qualche giorno fa nel Veneziano. «Un 28enne albanese che si era esibito davanti ad una ragazzina non avrà conseguenze penali ma solo una multa». Questo perchè «masturbarsi in pubblico non è più reato, come deciso dal governo di centrosinistra nel 2015. Un altro loro regalo agli italiani a cui cercheremo di rimediare». Salvini assicura: «scriverò subito in questo senso al ministro della Giustizia: giù le mani dalle donne e dai bambini». (Fonte: Ansa – 09:56)