Stallo Olimpiadi, Di Maio: «colpa del Coni»

Dopo le parole di di Giancarlo Giorgetti sulle Olimpiadi 2026 e la risposta di Zaia e Fontana che si sono proposti per continuare la corsa senza Torino, arriva il commento del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio: «grazie a Giancarlo Giorgetti per il lavoro fatto sulle Olimpiadi. La verità è che in questa vicenda abbiamo purtroppo pagato l’atteggiamento del Coni che, nel tentativo di non scontentare nessuno, non ha avuto il coraggio di prendere una decisione chiara sin dall’inizio, creando una situazione insostenibile in cui come al solito si sarebbero sprecati soldi dello Stato. A questo punto chi vorrà concorrere dovrà provvedere con risorse proprie».

Anche il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha commentato la vicenda. «Peccato perdere un’occasione così. Se i fondi li trovano loro, e se la spesa è limitata, perché no a Olimpiadi organizzate da Veneto e Lombardia? L’importante è che l’Italia torni ad essere protagonista».