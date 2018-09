Treviso, consigliere Visentin a processo per rissa e minacce

Condividi

Il consigliere comunale della lista Conte e presidente della commissione urbanistica Davide Visentin, ex coordinatore regionale veneto di Forza Nuova, è a processo per minacce e rissa assieme ad altri sette imputati. L’accusa è di essere stato coinvolto in un pestaggio, avvenuto la notte di Ferragosto del 2015, nei confronti di un giovane vicino al centro sociale Ztl-Wake Up e una ragazza di 20 anni accorsa in sua difesa.

Stando ai filmati visionati in aula dalle parti, l’ex coordinatore regionale veneto di Forza Nuova non partecipò al pestaggio. Come scrive Marco Filippi su La Tribuna a pagina 16, l’udienza fissata ieri davanti al giudice Alberto Fraccalvieri doveva essere quella conclusiva. Ma per il legittimo impedimento di un legale, è stata rinviata al prossimo dicembre.