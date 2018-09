Treviso, Pd: «Visentin si dimetta»

Condividi

Linkedin email

«Essere a processo per rissa e minacce aggravate è gravissimo e per affrontare il processo il consigliere Visentin deve dimettersi immediatamente». Lo dichiara dichiara il capogruppo del Partito Democratico di Treviso Stefano Pelloni (in foto) che attacca: «oltre alle responsabilità penali su cui il giudice farà chiarezza, ci sono delle valutazioni politiche ineludibili». Per Pelloni, «il dato politico prescinde dalle responsabilità penali che verranno chiarite a processo. Le dimissioni sono il minimo. Il sindaco Conte sapeva chi candidava, ma lo ha comunque voluto nella sua lista».

«Non si è mai visto che in Consiglio Comunale sedesse una persona a processo per aver assistito ad un pestaggio squadrista in otto contro due (fra cui una ragazza di diciotto anni) – incalza il capogruppo Dem –. In questi casi non può esistere destra o sinistra ma solo senso di responsabilità verso le istituzioni che si rappresentano. Per questo motivo il sindaco Conte dovrebbe pretendere le dimissioni del consigliere Visentin e non difenderlo o coprirlo: deve essere chiaro che significherebbe legittimare la violenza come strumento politico».