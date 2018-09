Unioni civili, prima la prima volta in Italia lo sposo è un carabiniere

Condividi

«Il loro amore è meraviglioso e a San Rufo (in provincia di Salerno, ndr) sono voluti bene da tutti». Sono queste le parole del sindaco Michele Marmo che ha accettato di celebrare l’unione civile tra Paolo e Nunzio. La particolarità è che si tratta della prima cerimonia in Italia che vede protagonista un carabiniere. Il militare, che lavora nella compagnia di Castellammare di Stabia, si è sposato indossando l’uniforme.

Per quanto riguarda le altre divise, si sono già svolte delle unioni civili. E’ il caso di Antonio e Raffaele, quest’ultimo poliziotto a Roma. Purtroppo la loro unione è stata turbata da alcuni commenti offensivi che sono apparsi sui social, fortemente condannati da Polis Aperta, associazione Lgbt delle forze dell’ordine. «Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza. Atteggiamenti offensivi e tutti coloro che li sostengono non vanno solamente repressi ma anche puniti secondo diritto. Perché queste figure sono lesive per tutti coloro che quotidianamente svolgono il loro lavoro nel rispetto e con competenza. Stiamo provvedendo a chiedere l’intervento di OSCAD per gli accertamenti rispetto a quanto accaduto e per sanzionare ogni comportamento che possa ritenersi lesivo per Antonio e Raffaele».