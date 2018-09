15enne scambia foto osè con adulto, poi l’incontro choc: scopre che è suo…

Condividi

Vicenda choc a Bergamo. Una 15enne e un adulto si sono scambiati per un anno in chat foto osè e frasi piccanti senza mai far vedere i propri volti. Poi i due hanno deciso di incontrarsi ed hanno scoperto che di aver chattato tra padre e figlia. Uno choc talmente grande che la ragazzina ha deciso di rivolgersi ad uno sportello per un aiuto psicologico.

A rivelare l’episodio, per sensibilizzare sul sempre più dilagante problema del texting, è stata una psicologa che collabora con l’Associazione genitori antidroga (Aga). Da una recente inchiesta dell’Aga sulle nuove dipendenze, tra cui quella da social network, emerge che sono in aumento i ragazzi tra i 14 e i 21 anni coinvolti in episodi di cyberbullismo e cybersex. Tutta colpa del fatto che, trovandosi dietro ad uno schermo, si sentono più liberi e sicuri.