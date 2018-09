Cane poliziotto “fascista”, bagarre in consiglio comunale di Monza

Condividi

Bagarre al consiglio comunale di Monza, tutta colpa del nome di un cane poliziotto. A sollevare le polemiche l’assessore del Pd Marco Lamperti che ha chiesto come mai il pastore tedesco fosse stato chiamato Narco della Decima Mas, come la Decima Flottiglia Mas, unità della marina italiana che fece parte del corpo militare della Repubblica di Salò e collaborò attivamente con le forze armate tedesche in Italia settentrionale.

Sembra che il nome del cane, che collabora con l’unità cinofila di polizia dando supporto alle attività di contrasto allo spaccio, arrivi semplicemente dall’allevamento dov’è nato. L’assessore della Lega Nord Federico Arena ha risposto ironico: «ho un goniometro e posso assicurare che in ogni movimento della sua zampa, Narco non fa il saluto romano. Abbiamo fatto poi dei controlli nella sua cuccia e non abbiamo trovato busti di Mussolini».

Fonte: Tgcom24