Carcere Rebibbia, detenuta uccide figli di 4 mesi e 2 anni

Una donna 30enne tedesca, detenuta nel carcere romano di Rebibbia per reati legati alla droga, ieri ha gettato i due figli di 4 mesi e 2 anni da due rampe di scale. Il più piccolo era morto sul colpo per le ferite riportate mentre per l’altro, nonostante si sia tentato il tutto per tutto, è stata avviata la procedura di accertamento di morte cerebrale all’ospedale Bambino Gesù. Il fatto è accaduto nella sezione nido del carcere, dove sono ospitati bimbi fino ai 3 anni.

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha deciso di sospendere la direttrice e la vicedirettrice della sezione femminile del carcere e il vicecomandante del reparto di Polizia Penitenziaria. E’ inoltre in corso un accertamento ispettivo da parte del Dap. E’ la prima volta in un carcere italiano che una mamma uccide i suoi figli. Secondo fonti interne la donna sarebbe stata sottoposta in passato a controlli medici e l’area sanitaria era stata informata di alcuni disagi psichici che avrebbe manifestato.

Fonte: Huffingtonpost