«Chi è contro l’accoglienza dei migranti non è un vero cattolico»

Don Paolo Cester, parroco di Vittorio Veneto, “scomunica” i cattolici contrari all’accoglienza degli immigrati. Come riporta La Tribuna a pagina 32, in un editoriale sul periodico parrocchiale “Insieme“, il presule fa una lunga analisi: «Questi sedicenti cattolici riempiono le statistiche, mandano i figli a catechismo e chiedono tutti funerali cristiani. Ma non entrano mai in chiesa».

«Dire “sono cattolico ma non sono disposto ad accogliere i disperati” è una contraddizione assoluta – osserva don Paolo -. Equivale a dire “sono interista ma spero vinca la Juve“».

(Ph. Paolo Cester / Facebook)