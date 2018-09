Legittima difesa, Bongiorno: «giusto sparare a chi entra in casa» [VIDEO]

Condividi

Giulia Bongiorno, intervistata ad Agorà su Rai 3, riapre la discussione sulla legittima difesa. La ministra per la Pubblica Amministrazione ha risposto così alla domanda “E’ giusto che gli spari se manca di freddezza?”. «Secondo me, sì. Chi sta dentro casa, se sente dei rumori e qualcuno che si muove dentro casa, non può fare indagini, può difendersi. Nell’incertezza si può difendere».

«Quello che dico è che chiunque entri in casa altrui per rubare o per uccidere ne accetta le conseguenze – continua Bongiorno -. Quando parliamo di legittima difesa dobbiamo entrare in un’ottica. Lei si immagini uno che vive da solo e sente dei passi ha la freddezza per fare un’indagine notturna e capire se chi cammina lo fa per rubare un oggettino o per uccidere?».