Massa, 33 morti sospette in ospedale: indagato primario

33 morti sospette hanno portato il primario di medicina generale dell’ospedale Noa di Massa Carrara ad essere iscritto nel registro degli indagati nell’inchiesta aperta dopo l’esposto presentato dall’attuale presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti. I decessi sarebbero avvenuti tra dicembre 2017 e gennaio 2018 e si pensa che la causa siano possibili infezioni contratte in reparto.

«Si è trattato di un atto formale, non potendo procedere contro ignoti, visto che il reparto in questione ha di fatto un responsabile – spiega la magistratura -. Non c’è ancora nulla di concreto. L’ipotesi di reato è l’omicidio colposo per la morte di 33 persone, per lo più anziani, in un lasso di tempo limitato. Se è stato compiuto un errore umano nel curare queste persone ce lo diranno le perizie le 33 cartelle cliniche che abbiamo provveduto a sequestrare».

