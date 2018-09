Melegatti, svelato il nome dell’acquirente: è vicentino

Condividi

Il Corriere del Veneto svela il nome dell’imprenditore che si sarebbe aggiudicato in via provvisoria la Melegatti. Sarebbe un membro della famiglia Spezzapria, famiglia imprenditoriale vicentina che ha fondato la Forgital, azienda specializzata in forgiatura dei metalli, in particolare nella laminazione circolare degli anelli. In particolare costruisce componentistica per motori di aerei, razzi spaziali, satelliti artificiali e stazioni orbitanti. Tra le altre cose, è fornitore certificato per Rolls-Royce e nel 2016 ha registrato un fatturato di 320 milioni di euro.

(ph: verona-pantheon.com)