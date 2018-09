Mestre, ospedale dell’Angelo diventa francese

Condividi

Da ieri l’ospedale dell’Angelo di Mestre, inaugurato nel 2007, è in mani francesi. Il colosso delle costruzioni Astaldi ha venduto quasi interamente la sua quota del 60,4% nella società Veneta Sanitaria Finanza di Progetto a Core Infrastructure II, fondo controllato dalla società Mirova, del gruppo francese Ostrum Asset Management.

Per Usl e Regione non cambierà nulla nella gestione dell’ospedale, ma come riporta il Corriere del Veneto – edizione Venezia pagina 10, è già polemica: il segretario provinciale della Cgil-Fp, Daniele Giordano, teme che e i nuovi privati non facciano investimenti, salvo quelli a cui sono obbligati per contratto, e chiede che la Regione vigili sul caso e sull’erogazione di servizi.