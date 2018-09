Migranti, sbarchi in calo: risparmiato un miliardo

Condividi

Cesvi e ISPI hanno presentato il documento “Migranti, la sfida dell’integrazione”, lo studio che ha elaborato per la prima volta un modello previsionale che ha consentito di stimare il mancato arrivo in Italia in media di circa 140mila migranti in 12 mesi a partire da luglio 2017. «Il calo dei flussi migratori genera risparmi per la finanza pubblica per quasi due miliardi di euro all’anno in termini di costi evitati – viene spiegato nella nota -. Queste risorse, se investite principalmente in politiche per l’istruzione e il lavoro, consentiranno di capitalizzare nei prossimi anni quanto già speso dalla collettività». L’investimento in politiche per l’integrazione ridurrebbe i costi (meno assegni di disoccupazione, minor livello di criminalità) e produrrebbe invece maggiori benefici (maggior livello salariale medio, maggiori consumi pro capite, maggior livello di entrate fiscali per lo Stato).

Oggi i principali indicatori sociali segnalano una situazione potenzialmente critica. Il 54% della popolazione di stranieri non comunitari residenti in Italia, ovvero più della metà, è a rischio di povertà o esclusione sociale (Eurostat 2016) e il reddito netto degli stranieri non-Ue è del 39% più basso di quello degli italiani (2016). Basta che un componente familiare non sia italiano perché il reddito medio del nucleo scenda da 30.901 euro all’anno a 21.410 euro (dati Istat per il 2015). Le famiglie con stranieri risultano essere anche più povere o deprivate rispetto a quelle più disagiate composte da soli italiani, con conseguenze sull’inserimento abitativo e sulla spesa per le cure sanitarie. Nel 2016, quasi l’80% degli stranieri indicava la precarietà lavorativa come principale difficoltà per trovare un alloggio e nel 2015 quasi il 14% degli immigrati non-Ue ha dovuto rinunciare a visite mediche perché troppo costose. Situazioni di disagio che rischiano di perdurare a lungo gravando sul welfare: il tasso di occupazione dei rifugiati supera il 60% in almeno 15 anni (media Ue).

«Mantenere l’attuale sistema di accoglienza senza investimenti in integrazione è un costo per l’intera società – ha dichiarato Daniela Bernacchi, Direttore Generale Cesvi – la mobilità umana è un diritto inalienabile di ciascun individuo al quale si affianca il diritto di ciascuno Stato a regolare i flussi migratori. La sfida è trovare un equilibrio tra questi diritti a beneficio dell’intera comunità».