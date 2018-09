Mondiali ciclismo 2020, come sarebbe in Veneto

Condividi

Mondiali ciclismo 2020: mancano pochi giorni per l’assegnazione da parte dell’Uci (Unione ciclistica internazionale) e Vicenza e il Veneto rischiano di perdere il treno. Ma cosa prevede il progetto del comitato promotore vicentino? Il dossier italiano si basa su una stretta relazione tra sport e cultura, con un tracciato che coinvolge tre dei cinque siti patrimonio Unesco della regione: Vicenza e le Ville del Palladio, Venezia e la laguna, Padova e l’Orto Botanico.

I tre capoluoghi saranno sedi delle partenze delle gare su strada e delle cronometro, tutte con arrivo a Vicenza, nel rettilineo di Viale Roma, attraversando il circuito di Monte Berico. A rimarcare il rapporto tra arte e due ruote, la sede legale non operativa designata è il Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio – Cisa, nella centralissima contra’ Porti nel capoluogo berico.

I Campionati del Mondo di ciclismo in Veneto, secondo i promotori, sarebbero un’importante occasione turistica, grazie alle tante opportunità d’interesse culturale offerte dalla Regione. In particolare, il progetto propone accordi con i musei regionali per ingressi gratuiti o ridotti per i possessori del biglietto dei Mondiali, e un programma di iniziative culturali ad hoc durante la manifestazione: mostre, feste, concerti ed esposizioni, dedicati all’arte, alla cultura e alla storia del Veneto.

L’evento coinvolgerebbe l’intero territorio regionale come location dei “mass events”, con la bicicletta a fare da filo conduttore: dalla Laguna alle Dolomiti, fino a Verona e al Polesine. Fra questi appuntamenti disseminati in tutto il Veneto, la “charity race” ad Adria, la “family bike” nell’Isola di San Giorgio e cinque Granfondo con i colori dell’Uci a Belluno, Treviso, Vicenza, Verona e Padova.