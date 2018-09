Olimpiadi 2026, M5S: «Stato non può metterci i soldi»

Condividi

18:23 – I capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato commentato con una nota la vicenda delle Olimpiadi 2026. «Chiara Appendino non ha alcuna responsabilità sulla mancata candidatura olimpica di Milano, Cortina e Torino. Questa, infatti, è tutta da addebitare all’arroganza e alla irresponsabilità del sindaco di Milano. Come ribadito dal vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio e dal sottosegretario Simone Valente se Milano e Cortina vogliono farle dovranno trovare da sole le risorse. Torino, come è noto, aveva avanzato la proposta migliore dal punto di vista della sostenibilità economica, ambientale e dell’innovazione, ma di fronte ad altre due candidature si era messa a disposizione per concorrere in squadra». (Fonte: Ansa – 17:08)