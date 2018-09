«Olimpiadi, governo non dà soldi? Veneto e Lombardia più ricche della Svezia»

Condividi

Sembra tutto pronto per lanciare la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi 2026. A tenere banco ora è soprattutto la questione dei fondi che il governo, dopo che Torino si è sfilata, non vuole garantire. Il sindaco di Milano Giorgio Sala risponde piccato: «il Cio chiede che qualcuno garantisca che ci siano i fondi necessari. Se non lo fa il governo, lo fanno Veneto e Lombardia. Preciso che le due regioni hanno un Pil superiore a quello svedese e anche a quello austriaco Non siamo degli sprovveduti. Qui ci sono aziende che possono sponsorizzare, ci sono enti che amministrano bene».

Fonte: Repubblica