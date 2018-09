Olimpiadi, sindaco Cortina: «spiace per Piemonte ma noi siamo seri»

Condividi

8:30 – Il sindaco di Cortina d’Ampezzo Gianpietro Ghedina commenta lo stallo delle Olimpiadi 2026 creato dalla posizione del Piemonte. «E’ una opportunità, Veneto e Lombardia assieme, con l’asse Cortina-Milano da cogliere comunque. Spiace che il Piemonte, e il M5S non siano con noi ma la candidatura era ed è seria per come siamo abituati a lavorare noi veneti e i lombardi. E’ una grande occasione che sempre più si può cogliere – aggiunge – per il bene delle Alpi ma per tutta l’Italia. Siamo della partita supportati da un grande lavoro già svolto fino ad oggi e che resta». (Fonte: Ansa – 18/09 15:34)