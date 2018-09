Polemiche su raccattapalle, la risposta di Vicenza Virtus e Anthea Volley

Condividi

Dopo le polemiche che hanno accompagnato il post partita della L.R. Vicenza Virtus per la scelta delle raccattapalle, l’Anthea Volley, società pallavolistica vicentina di cui fanno parte le ragazze, ha deciso di rispondere con una nota. «Abbiamo aderito all’iniziativa proposta da L.R. Vicenza Virtus con lo spirito di promuovere una partnership sportiva tra due discipline che nella consuetudine sono lontane per tipologia di gioco e di tifosi. Siamo convinti della bontà dell’iniziativa anche se ha suscitato delle critiche da una parte dell’opinione pubblica e se chiamati a ripeterla la rifaremo con modi e tempi condivisi e concordati che terranno maggiormente conto della sensibilità di tutti. Siamo dispiaciuti dall’esposizione mediatica eccessiva e dai toni “esasperati” a cui sono state esposte le ragazze. Lavoreremo sempre affinché lo sport possa unire e non dividere».

Anche L.R. Vicenza Virtus ha risposto alle polemiche con un comunicato. «Apprendiamo con rammarico delle polemiche suscitate dall’iniziativa di collaborare con le realtà sportive femminili del territorio, nell’attività di recupero palloni a bordocampo, durante le gare interne della nostra prima squadra. A suscitare scalpore l’abbigliamento indossato dalle ragazze, abitualmente utilizzato nella vita quotidiana delle teenager, ma strumentalizzato in particolare da una foto scattata dagli spalti diventata virale sui social network. Non era nostra intenzione ledere la sensibilità del pubblico, né soprattutto esporre le ragazze a critiche così forti che non meritano, avendo partecipato con entusiasmo all’evento, in accordo con la loro società sportiva di appartenenza. Proprio per affermare la bontà dell’iniziativa volta a promuovere la sinergia tra realtà sportive del territorio, prenderemo atto delle reazioni suscitate, nelle forme e modalità organizzative delle future partite».