S. Lucia di Piave (Tv), Comune regala bandiera veneta a neonati

Condividi

Linkedin email

Vi ricordate il progetto di legge per donare ad ogni neonato una bandiera del Veneto (clicca qui per leggere)? Il Comune di Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso, ha deciso di fare da apripista al progetto, come spiega il consigliere regionale Gabriele Michieletto (Zaia Presidente): «fa piacere, ovviamente, vedere come la proposta di regalare una bandiera del Veneto ai neonati, sebbene non sia stata ancora approvata, sia già stata fatta propria dal Comune nel trevigiano che ha perfettamente interpretato lo spirito del progetto di legge, cioè stringere i Veneti che verranno intorno al simbolo veneto più antico e rappresentativo, il Leone di San Marco. Ora mi auguro che la stessa iniziativa venga presto esportata in tutti i Comuni del Veneto». (Fonte: Ansa – 14:58)

Ph: Di Raccanello – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22217399