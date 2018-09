S. Martino Buon Albergo (Vr), esplode palazzina che ospita migranti

Condividi

11:57 – Esplosione durante la notte in una palazzina a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. Un passante è rimasto ferito in maniera non grave dopo essere stato investito dalle vetrate in frantumi. Successivamente si è sviluppato un rogo nei locali che ospitano una concessionaria di moto e un sala slot. Nello specifico, la palazzina ospita 25 appartamenti, di cui 6 sono adibiti a centro di accoglienza straordinario, gestito da una cooperativa, che danno alloggio a 24 richiedenti asilo. In totale sono 50 le persone che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni.

Gli investigatori stanno cercando di capire se si sia trattato di dolo. «Fortunatamente c’è stato solo un ferito, ma le conseguenze sarebbero potute essere devastanti – ha detto il sindaco di San Martino Buon Albergo, Franco De Santi – I danni per lo stabile sono gravi, adesso dovremo valutare l’agibilità di parte del palazzo e oggi ci sarà un sopralluogo tecnico». (Fonte: Ansa – 10:57)