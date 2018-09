Scopre tradimento del marito, la sua vendetta è perfetta e spietata

Condividi

La vendetta è un piatto che va consumato freddo. Mel, una donna australiana, ha preso alla lettera questo detto. Dopo aver scoperto il tradimento del marito Marty, che si era creato una seconda vita in Canada con un’altra donna, ha mantenuto la calma e invece di urlare e lanciare piatti ha pianificato rivalsa perfetta. La vicenda viene raccontata nei minimi particolari dal blog Whimm.

Mel e Marty erano sposati felicemente fino a quando lui non ha ricevuto una promozione al lavoro che lo portava in giro per il mondo sempre più spesso e sempre più a lungo, in particolare in Canada. La distanza ha reso Marty sempre più freddo e Mel sempre più critica nei suoi confronti rovinando il rapporto. Una sera il marito si appisola con il computer accesso e la moglie legge alcuni messaggi scambiati da lui con un’altra donna: «mi manchi. Corri a casa. Baci». Con un po’ di ricerche Mel scopre la verità: Marty si era creato una nuova vita in Canada, con una nuova casa e una compagna che voleva sposare.

«Il mio primo pensiero è stato quello di contattare la sua ragazza e dirle tutto della vita di Marty in Australia, ma sarebbe stato troppo semplice – racconta la donna -. Così ho deciso di colpirlo lì dove gli avrebbe fatto più male: nel suo portafogli». Così, appena il marito riparte per un’altra trasferta, Mel contatta un’agenzia immobiliare e mette in vendita la loro splendida villetta ad un prezzo bassissimo. In poco tempo l’affare viene concluso ma Marty rimane all’oscuro di tutto… fino a quando non torna a casa.

«Io non ero lì a vedere la sua reazione, quando è tornato a casa e ha trovato degli estranei che ci vivevano dentro. Io ero in crociera con le mie amiche», racconta la donna. «Racconto questa storia non perché sono fiera di quello che ho fatto – conclude Mel – ma perché voglio che le donne capiscano che possono sempre reagire, anche quando un uomo le fa sentire spazzatura». Dalla vendetta i due non si sono più sentiti: lui è andato a vivere in Canada con la sua nuova compagna e non ha nemmeno contattato Mel per il divorzio.