Treviso, Visentin a processo: «dimissioni? Resto per 5 anni»

Il consigliere comunale di Treviso Davide Visentin (lista Conte, in foto), a processo per rissa e minacce per un pestaggio risalente al 2014, risponde attraverso i social network al consigliere di opposizione Stefano Pelloni (Pd) e all’esponente di Coalizione Civica Luigi Calesso, che ne hanno chiesto le dimissioni. «Infrangiamo subito i sogni di gloria dei nostri amici di sinistra – scrive Visentin su Facebook -: il processo chiarirà che non ho alcuna responsabilità nell’accaduto. Continuerò per 5 anni ad essere una spina nel fianco della sinistra e sopratutto mi preoccuperò di rispettare gli impegni presi. I violenti in città sappiamo tutti dove stanno».

«Ho riso sulle false storie uscite in campagna elettorale su di me – conclude -, e riderò aspettando la sentenza di questo processo. Fa specie che chi ora si indigna per la mia presenza nel luogo dei fatti, seppur senza alcuna colpa, sia proprio chi difende Django ed i veri violenti».